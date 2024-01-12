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        Haberler Yemek Yapma Vejetaryenler için de uygun: Kolay falafel tarifi

        Vejetaryenler için de uygun: Kolay falafel tarifi

        Vejetaryenler için de uygun olan Orta Doğu'nun lezzeti evlerimize taşınıyor. İşte sizin için, doyurucu ve sağlıklı falafel tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:53
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        • 1

          Harika lezzeti ve besleyici özellikleriyle öne çıkan falafel, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez bir lezzetidir. Sağlıklı ve doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek olan falafel; nohut, baharatlar ve yeşilliklerin uyumuyla hazırlanır. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz falafel tarifi...

        • 2

          FALAFEL

          Malzemeler (4 kişilik)

          1 doğranmış soğan

          2 diş sarımsak

          2 çay kaşığı kişniş

          1 çay kaşığı kimyon

          2 adet 400 gramlık konserve nohut (suyu süzülmüş, durulanmış)

          1 su bardağı doğranmış maydanoz

          1/3 su bardağı un

          1 yumurta beyazı

          1 yemek kaşığı zeytinyağı

        • 3

          Kızartma yağı için:

          1 su bardağı sıvı yağ (yağ sevme oranınıza göre artırıp azaltabilirsiniz)

          Servis için:

          Lavaş (isteğe bağlı)

          Yoğurt (isteğe bağlı)

        • 4

          Yapılışı:

          Soğan, sarımsak, kişniş, kimyon, nohut, maydanoz, un, yumurta akı, tuz ve karabiberi mutfak robotuna koyun. Neredeyse pürüzsüz olana kadar makinede çekin.

          Karışımı bir kaba alın ve elinize biraz un dökün. Unlamış olduğunuz elinize karışımdan alın ve köfte yapar gibi yuvarlamaya başlayın. Ceviz büyüklüğünde yaptığınız topları bir tabağa yerleştirip üstünü örtün ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

        • 5

          Büyük derin bir tavaya yağınızı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Köftelerin her iki tarafını da 4 dakika veya tamamen pişene kadar kızartın.

          Lavaş ve yoğurtla beraber servis yapabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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