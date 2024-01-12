Vejetaryenler için de uygun: Kolay falafel tarifi

Harika lezzeti ve besleyici özellikleriyle öne çıkan falafel, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez bir lezzetidir. Sağlıklı ve doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek olan falafel; nohut, baharatlar ve yeşilliklerin uyumuyla hazırlanır. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz falafel tarifi...