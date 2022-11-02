Bu 5 girişim 'etki' için yola çıktı

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Vehbi Koç Vakfı ve İş Bankası işbirliğiyle, daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek üzere Mayıs ayında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı (EPG) tamamlandı. Tüm aşamaları tamamlayan 5 girişim Impact Day etkinliği ile mezun oldu.

Programdan mezun olan girişimler; Impact Day etkinliğinde yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar, İş Bankası ve iştirakleri ile Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi’nden yöneticilerle bir araya gelip, iş modellerini ve hedeflerini paylaştılar.

Nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim eylemi, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar alanlarında çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip; teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlayan programa toplam 178 başvuru alındı.

3 AŞAMADA 24 HAFTALIK EĞİTİM VE MENTORLUK SÜRECİ

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve İş Bankası Girişimcilik Programı Workup tarafından, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) katkılarıyla yürütülen programa seçilen girişimler; 3 aşamadan oluşan ve 24 hafta süren eğitim ve mentorluk sürecini tamamladı.

Programın birinci aşamasında girişimler; ürün veya hizmetlerinin piyasayla uyumunu ve etki odaklarını yeniden değerlendirdi, iş modellerini doğruladı.

İkinci aşamada sundukları çözümü müşteri ve pazar koşullarına uyumlu hale getirmek amacıyla çözümlerini geliştiren girişimciler; son aşamada ise çözümlerini pazara sunup, yatırım arayışı süreçlerini tamamladılar.

30’DAN FAZLA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ, 21 YATIRIMCI BULUŞMASI

Verilen bilgiye göre program süresince çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere 10 eğitim ve seminer organize edildi. Girişimler, programa özel oluşturulan 105 kişilik mentor ağında bulunan mentorlar ile toplam 48 saat görüşürken, kendi dikeylerinde 30’dan fazla işbirliği görüşmesi ve 21 yatırımcı buluşmasına katıldılar.

Programın ana hedefi doğrultusunda girişimler; KUSİF (Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu) uzmanlarından etki kavramı, etkinin artırılması ve ölçümü konusunda eğitim ve mentorluk aldılar.

“GİRİŞİMCİLER SES GETİRECEK BÜYÜKLÜKLERE ULAŞMAKTA SORUNLAR YAŞIYOR”

Etkinliğe katılan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sürdürülebilir kalkınmanın her ülkenin ajandasında önemli yer tutması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Girişimcilik dünyasına bakış açımız, her zaman grupların güçlerini birleştirerek girişimleri desteklemesi ve bu girişimler aracılığıyla toplumda etki yaratabilecek sonuçlar alabilmesi yönünde. Workup Programı’ndan edindiğimiz deneyimle şunu gözlemliyoruz; girişimcilerimiz ülke ölçeğinde ses getirecek ve fark yaratacak büyüklüklere ulaşmakta sorunlar yaşıyor, belli bir eşiği aşamadıkları için çok daha uzaklara gidemiyor. Biz de Vehbi Koç Vakfı ile güç birliği yaparak Türkiye ölçeğinde nasıl bir fayda yaratabiliriz, hangi alanlarda bir şeyleri değiştirebiliriz bunu görmek için yola çıktık.”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da günümüzde çevresel ve sosyal sorunların giderek karmaşıklaştığını; bu karmaşık sorunlara daha inovatif ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğini söyledi. Toprakoğlu, “Etki yatırımları ve etki girişimleri, geleceğin girişim ve yatırım modelleri olacak. Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için çalışan bu girişimler, sürdürülebilir iş modelleriyle karşımıza daha da sık çıkacaklar” diye konuştu.

İŞTE O 5 GİRİŞİM

Etki Girişimciliği Programı’ndan mezun olan girişimler şunlar oldu:

Blueit: Binalarda harcanan su miktarını, gerçek zamanlı olarak takip edip optimize eden bir "Su Yönetim Sistemi" inşa ediyor.

Senyorapp: Senyorlar (50+) için oluşturulmuş eğitim, yaşam ve komünite platformu sunuyor.

Togi Teknoloji: Lityum iyon bataryalı uygulamalara yönelik akıllı, dijital enerji yönetim ve enerji depolama çözümleri tasarlayan, özgün olarak tasarlayıp ürettiği batarya yönetim sistemleri ve enerji yönetim platformuyla öne çıkıyor.

Tospaa: Çocuklar ve öğretmenler için kodlama öğreniminde kullanılabilecek materyaller tasarlayan bir sosyal girişim.

Walkino: İnsanların hayatındaki hareketsizliğe çözüm olabilmek ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yaşamaya teşvik etmek amacıyla oyunlaştırılmış bir deneyim sunan mobil uygulama.