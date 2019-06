1984 yılından bu yana ambalajlı su üreten Pınar Su, kuruluşunun 35'inci yılında yeni ticari ünvanını 'Pınar Su ve İçecek' olarak değiştirdiğini duyurdu.

Yüzde 100 Türk sermayeli olarak pazarda yer alan şirket, yeni adıyla birlikte kendini bir su markasının ötesinde konumlandırarak ürettiği gazlı/gazsız kategorilerindeki ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Bu kapsamda pazara sunulan vegan sertifikalı gazlı içecek Pınar Frii’nin, doğal kaynak suyu ve meyvelerden oluştuğu, glukoz ve fruktoz şurubu içermediği ve şeker pancarı ile üretilmiş bir vitaminli gazlı içecek olduğu açıklandı.

4 ÇEŞİT MADEN SUYU SUNACAK

250 ml'lik şeffaf cam şişede 5 çeşit olarak tüketicinin beğenisine sunulan ürünün, günlük vitamin ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Pınar Frii’nin kırmızı üzüm (B6 ve B12 vitamin içerikli),misket limon (C vitaminli),mandalina (C vitaminli),kavun (C vitaminli) ve nar (B vitaminli) gibi seçenekleri bulunuyor.

Pınar Su ve İçecek bünyesinde ayrıca, 1L ve 330 ml şekerli ve şekersiz olmak üzere limonata, sade, elma, karpuz ve çilek aromalı 4 çeşit maden suyu ve pet, cam ve damacanadan oluşan su portföyü yer alıyor.

'İHRACATI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

TÜBİTAK AR-GE Sanayi Desteği (TEYDEB) başvurusu yapılan ve bu sene İzmir’de kurulan AR-GE laboratuvarıyla birlikte içecek portföyüne yeni ürünlerin ekleneceği de bildirildi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su ve İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, "Yıllar içinde ürün yelpazemizi genişletirken dünyadaki ve ülkemizdeki tüketici eğilimlerini ve teknolojiyi takip ettik. Pınar Su, yeni adıyla Pınar Su ve İçecek, ürün portföyüne maden suyu, meyveli maden suyu ve limonatayı da ekleyerek bir içecek şirketi oldu. Yeni ürünlerimizle daha fazla ihracat yapmayı ve daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2018 yılında yüzde 18 büyüyen Pınar Su'yun satış tonajının toplam 513 bin tona ulaştığı, 234.2 milyon TL net satış geliri elde ettiği ve 20 ülkeye ihracat gerçekleştirilerek toplam ihracat gelirini 7.1 milyon dolara çıkardığı belirtildi.