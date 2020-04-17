Vefat eden kadın için okutulan mevlit koronavirüs dolayısıyla sosyal medyadan yayınlandı

AA

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlmiye Başyazıcıoğlu için okutulan mevlit koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayınlandı, buna katılamayan yakınları ve sevenleri de programı buradan takip etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını evlerinde kalması gereken kişileri, yaşadıkları kayıplarda da acılarını internet üzerinden paylaşmaya zorluyor.

Kayseri'de kentin tanınmış iş insanlarından Ömer Başyazıcıoğlu'nun eşi İlmiye Başyazıcıoğlu (65),kalp krizi sonucu 9 Nisan'da hayatını kaybetti.

İlmiye Başyazıcıoğlu'nun cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kentte "perşembe" olarak adlandırılan mevlit, salgın dolayısıyla katılamayanlar için Başyazıoğlu'nun kızı Hülya Tiritoğlu'nun Instagram hesabından ve You Tube üzerinden yayınlandı.

Ailenin evinde okunan Kur'an-ı Kerim'i de sosyal medyadan takip edenler başsağlığı mesajlarını ve üzüntülerini yine buradan iletti.

Hülya Tiritoğlu, iyilikseverliği ile bilinen annelerini ani bir şekilde kaybetmenin hüznü içinde olduklarını dile getirdi.

Sevdikleriyle acılarını paylaşmak istemelerine rağmen koronavirüs salgını dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Tiritoğlu, yayını takip edenlere "Hepiniz yanımızda olmak isterdiniz, biz de sizlerle olmak isterdik. Ancak böylesi şu an için daha iyi görünüyor. Hatimleriniz, dualarınız için çok teşekkür ediyoruz." diye seslendi.