"Vefalı eller", yaşlı adamın ağaçlarını budadı

AA

Valiliğin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde bir adada yaşayan 81 yaşındaki Ziya Abay, yıllar içinde diktiği ağaçlarının budanması için 155 hattını arayarak, yardım talep etti.

Talep üzerine Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, adaya giderek Ziya Abay'ın meyve ağaçlarını budayıp, bakımlarını yaptı.

Kendisine verilen destekten memnun olan Ziya Abay, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür etti.