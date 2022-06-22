Vefa Temel, Giresunspor’a transfer oldu

Giresunspor, Bursaspor’un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vefa Temel’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vefa Temel ile anlaşma sağlamıştır. Vefa Temel takımımızın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Vefa Temel'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.