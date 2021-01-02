Vefa sosyal destek grupları vatandaştan geçer not aldı

Araştırmayla halkın Vefa Sosyal Destek Grubu'na ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin algılarının ortaya konması, bu grubun faaliyetlerinden yararlananların memnuniyeti ve bu hizmetten faydalanmayanların hizmete ilişkin algılarının ölçülmesi amaçlandı. Çalışmayla Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan kamu personelinin ilgili faaliyetlere yönelik algısı ve yaklaşımı da ortaya konuldu.
"Bilgisayar destekli telefon" yöntemi kullanılarak 2 bin 134 görüşmeyle yapılan araştırma, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta yürütüldü.
Araştırmaya göre, katılımcılardan yüzde 46,2'si Vefa sosyal destek gurubunun oluşturulmasını çok gerekli bulurken, yüzde 47'si gerekli, yüzde 3,2'si ne gerekli ne gereksiz, yüzde 2,4'ü gereksiz ve yüzde 1,2'si çok gereksiz buldu.
Vefa sosyal destek gruplarının sağladığı hizmetlerden faydalanma sıklığına bakıldığında katılımcıların yüzde 87,5'i gibi büyük bir çoğunluğu maddi yardım ödemesinden bir defa faydalandı, emekli maaş ödemesi, market alışverişinin yapılması gibi diğer hizmetlerden birden çok yararlanıldı.
Katılımcıların yüzde 56'sı, bu grupların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını çok faydalı bulurken, büyük bir çoğunluğu da bu grup içerisinde polis ve jandarma gibi kolluk güçlerinin yer aldığını bildiklerini ifade etti. Vefa sosyal destek gruplarında bulunan kolluk personelinden hizmet alan vatandaşlar, bu görevlilerin tutum ve davranışından oldukça memnun olduğunu aktardı.
Vefa sosyal destek gruplarının faaliyetlerinden yararlanmamış kişilere, bu hizmet hakkında ne ölçüde bilgi sahibi oldukları soruldu. Katılımcıların yüzde 54,2 gibi büyük bir çoğunluğu buna, "bilgim var ama hiç görmedim/rastlamadım" şeklinde cevap verdi.
- Kamu personeli
Vefa sosyal destek grubu bünyesinde görev alan kamu personelinin verdiği cevaplar incelendiğinde, projenin çok büyük ölçüde başarılı bir şekilde amacına ulaştığı düşünülüyor. Her ne kadar daha önce deneyimlenmemiş bir durum olsa da hızlı bir şekilde ilgili ekipler oluşturuldu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı.
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