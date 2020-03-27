"Vefa Sosyal Destek" grupları gönülleri ısıtıyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, binlerce kişinin yardımına koşuyor.

İçişleri Bakanlığının 21 Mart Cumartesi günü 81 valiliğe gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelgesi ile tüm il ve ilçelerde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Hızlı bir şekilde valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları sayesinde, "evde kal" çağrısına uyan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların istekleri karşılanıyor.

Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelerin destek verdiği çalışmayla, 112, 155 ve 156 numaralarını arayan vatandaşların istekleri, polis, asker ve zabıta ekiplerince yerine getiriliyor. Ayrıca aile hekimleri de belirli periyotlarda yaşlılarla irtibat kurup ilaçlarının kontrolünü yapıyor. Tek başına yaşayan ve telefon imkanı bulunmayanlara ise muhtarlar aracılığıyla ulaşılıyor.

Kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecini, vali veya kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" yönetiyor.

Valilik ve kaymakamlıkların görevlendirdiği kamu, sivil tüm görevliler için "görev belgesi-yaka kartı" düzenlenirken, bu görevlilerin isimleri ve görev alanları da ilgili muhtarlarla paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde Vefa Sosyal Destek Hattı'na gelen 360 bin talebin 320 bini evlere gidilerek karşılandı.

- "Üzümler olunca da gelin"

Vatandaşların ekmekten sucuğa, kebaptan meyveye, market alışverişinden emekli maaşının çekilmesine kadar farklı isteklerini yerine ekipler ile vatandaşlar arasında zaman zaman duygu dolu anlar da yaşanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ziyaret ettiği 84 yaşındaki Tevhide Yalçın'ın bir ihtiyacı olup olmadığını soran görevlilerden sadece halini hatırını sormasını istediği ve "Üzümler olunca da gelin" yanıtını verdiği anlara ilişkin video, izleyenleri duygulandırdı.

Aydın’da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan yaşlı çiftin, pazar alışverişlerini yapan kaymakamlık görevlilerine "Sizi yorduğumuz için bizi affedin. Hakkınızı helal edin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin inşallah. Teşekkür ediyoruz" notuyla teşekkür etmesi herkesi duygulandırdı.

Ordu'da ise 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın evinin önüne gelen zabıta görevlisine pırasa, taze fasülye ve poğaça siparişi verirken sergilediği nazik üslup, herkesin takdirini kazandı.

Giresun'da Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvuruları değerlendirmek için rastgele aradığı yaşlı kadının bankaya gitme talebini yerine getirmesi, devletin yardım elinin gücünü bir kez daha gösterdi. Polis ekipleri, banka kartında sorun olan yaşlı kadını evinden alarak banka şubesine götürdü ve maaşını çekerek tekrar evine bıraktı.

Edirne'de de 80 yaşındaki yaşlı kadının, emekli maaşını çekmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden istediği yardım polis ekiplerince yerine getirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki yaşlı teyzenin, istediği gıda ve temizlik malzemelerini getiren polis ekiplerine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamaması hafızalara kazınan görüntüler arasında yer aldı.

- Sucuk isteyen de oldu, kebap isteyen de

Sivas'ta ise 92 yaşındaki Necmettin İyilik, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak dışarı çıkamadığı için talebinin karşılanmasını istedi. Eve gelen polisler, Necmettin dedenin talebi üzerine şarküteriden 6 kangal sucuk alarak kendisine teslim etti.

Siirt'te de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 67 yaşındaki kişinin büryan kebabı ve meyve talebini yerine getirdi.

- Oksijen tüpü biten hastanın imdadına Mehmetçik yetişti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise 81 yaşındaki KOAH hastası, oksijen tüpünün bitmesi nedeniyle "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yardım istedi.

Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek oksijen tüpünü tedarik etti ve Mehmetçik, oksijen tüpünü yaşlı adama teslim etti.

Ülke genelinde binlerce vatandaşın, ekmek, ilaç ve market ihtiyacını gidererek adeta gönülleri fetheden "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat sürdürüyor.