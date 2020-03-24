Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepleri karşılamak için maske üretiliyor

AA

İlçede 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun ilettiği talep üzerine, Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezince (SODAM) hazırlık yapıldı.

Üretimine başlanan tek kullanımlık maskelerle, taleplere göre halkın ve kurumların ihtiyacı karşılanacak.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Makbule Sargın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dünya genelinde mücadelenin sürdüğünü hatırlattı.

Kendilerinin de maske üretimiyle bu mücadelede yer aldığını belirten Sargın, "Hocalarımız ve öğrencilerimizle, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda maske dikmeye başladık. Maskelerin kumaşlarını Sağlık Bakanlığından onaylı şekilde temin ettik. Öğretmenlerimiz denetiminde öğrencilerimiz özverili şekilde çalışıyor. SODAM hem öğretiyor hem de üretiyor." ifadelerini kullandı.