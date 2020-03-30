"Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara desteğini sürdürüyor - AĞRI

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sağlık görevlileri, kolluk kuvvetleri, kamu kurumu çalışanları ve Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan söz konusu grup, gelen çağrıları vakit kaybetmeden değerlendirmeye alıp harekete geçiyor.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını titizlikle yerine getirdiğini dile getirdi.
- "Büyüklerimizi bu sinsi düşmandan korumaya devam edeceğiz"
Risk grubunda olan vatandaşları dünya geneline yayılan salgınından korumaya devam edeceklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Kovid-19'a karşı risk grubunda olan söz konusu vatandaşlarımıza İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin her yerinde valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Buradaki tek amaç, bu dönemde evden çıkması risk oluşturan 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını evlerine getirerek, onları bu riskten korumak. Bu kapsamda biz de ilçemizde grup üyelerimiz arasında iş bölümü yaparak söz konusu vatandaşlarımızın hem acil ihtiyaçlarını hem de gıda, temizlik malzemesi gibi hayatlarını idame ettirebilecek taleplerini yerine getiriyoruz. Büyüklerimizi bu sinsi düşmandan korumaya devam edeceğiz."
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