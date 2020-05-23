Vefa Sosyal Destek Grubu'nun sıradışı üyesi

AA

İçişleri Bakanlığının talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı amacıyla oluşturulan, Türkiye Motosiklet Federasyonunun belirlediği 1000 kişilik motosiklet grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen gönüllülerden Serdal Kızılcık da etkinliğe Asil isimli Chihuahua ırkı köpeği ile birlikte katılıyor.