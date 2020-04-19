Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri evinden çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını kırdı - SİVAS

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan (76) ve Lütfiye Yıldız (70) çiftinin evine gıda kolisi götürdü.Koliyi teslim eden ekipler, yaşlı çiftin evininin önündeki odunları da kırarak yerine yerleştirdi.Yıldız çifti, ekiplere teşekkür etti.