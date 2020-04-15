Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı, hasta kadını sırtında taşıdı - AYDIN

Güzelhisar Mahallesinde yaşayan Asuman Şahin, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayıp Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gitmek için yardım talebinde bulundu.Kadının adresine giden ekipte görevli İdris Tunç, yürümekte güçlük çeken kadını asansörün bulunmadığı apartmanın ikinci katından aşağı indirip hastaneye götürdü.Hastanedeki işlemlerin ardından oturduğu apartmanın önüne getirilen Asuman Şahin, yine İdris Tunç'ın sırtında evine kadar taşındı.

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