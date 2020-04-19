Vefa Sosyal Destek Grubu ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - SİİRT

AA

Valilik koordinasyonunda kurulan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, Yeni, Afetevler ve Bahçelievler mahallelerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların talebini yerine getirdi.İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin, vatandaşların gıda talebinin karşılanmaya devam edildiğini belirtti.Bugüne kadar 1635 ailenin ihtiyacının karşılandığını kaydeden Keskin, "Ekiplerimiz gelen tüm aramaları değerlendiriyor. Bugüne kadar 112 destek hattına 520 arama yapıldı. 155 hattına 1522 arama, 156 hattına 619 arama ve diğer hatlara gelen 320 olmak üzere 2 bin 981 arama talebi alındı. 1635 ailenin ihtiyacı ekipler tarafından karşılandı." dedi.