"Vefa" Sebiha teyzenin can yoldaşı oldu

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Gelen tüm taleplere adeta seferberlik ruhuyla koşan ekipler, gönüllere dokunuyor. Grup üyeleri, karşılaştıkları ilginç taleplere de yanıt vererek takdir topluyor.
Bu taleplerden biri daha Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerine getirildi. Daha önceden musluk tamiri, bahçedeki odunların kırılması, örgü ipi siparişi ve dedenin torununa masal okunması gibi ilginç talepleri karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, 70 yaşındaki Sebiha Aydın'ın "muhabbet kuşu" talebine de kayıtsız kalmadı.
Grupta yer alan Muratpaşa Müftülüğü ekipleri, eşini 40 yıl önce trafik kazasında kaybeden Sebiha Aydın'ın 65 yaş aylığını çekerek evine getirdi. Maaşını teslim alan Aydın, bir süre sonra tekrar aradığı ve yalnız yaşadığını dile getirdiği ekipten kendisine arkadaş olması için "muhabbet kuşu" talebinde bulundu. Bunun üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu Müftülük Koordinatörü Muzaffer Ataç, satın aldığı muhabbet kuşunu Sebiha teyzeye götürdü.
- Adını "Vefa" koydu
Kapı zili çaldığında bir anda elindeki kuş kafesiyle Ataç'ı karşısında gören Sebiha Aydın sevinç yaşadı. Aydın, "Can yoldaşım olacak." dediği muhabbet kuşuna "Vefa" ismini verdi.
Aydın, AA muhabirine, muhabbet kuşuna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Kovid-19 tedbirlerine harfiyen uyduğunu ifade eden Aydın, "Çok mutlu oldum. 'Vefa' ile konuşacağım, onu seveceğim, okşayacağım, benim can yoldaşım olacak." ifadesini kullandı.
Yalnız yaşadığı için evde olduğu süreçte çok sıkıldığını dile getiren Sebiha teyze, şöyle konuştu:
"Maaşımı çekmeleri için aramıştım. Telefona Muzaffer Bey bakmıştı. Maaşımı çekip getirdiler. Bana çok samimi geldi. Bir yakınımmış gibi hissettim. Bu nedenle tekrar arayıp bana arkadaş olması için bir muhabbet kuşu getirmelerini istedim. İki yıl önce de kuşum vardı. Ben uzun bir süre hastanede yatınca ölmüştü. Buna çok üzülmüştüm."
- "İlk kez böyle bir taleple karşılaştım"
Muzaffer Ataç ise 112 Çağrı Merkezi üzerinden kendilerine tanımlanan sistemden sadece Muratpaşa Müftülüğünde 2 bin çağrıyı yanıtladıklarını anlattı.
Taleplere yardımcı olduklarını aktaran Ataç, "Daha önce maaşını teslim ettiğimiz yaşlı teyze telefon açarak, 'Sizden bir talepte bulunacağım ama utanıyorum. Ben yalnız yaşıyorum, canım çok sıkılıyor. Bana muhabbet kuşu alabilir misiniz?' dedi. Özür dileyerek, mahcubiyet içinde söyledi. Teyzemizin bu samimi isteğini kırmadım." şeklinde konuştu.
İlk kez böyle bir taleple karşılaştığını ifade eden Ataç, gelen her talebi karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.
Ataç, "Her mahallemizde camilerimiz var. Tüm imamlarımız görevinin başında. İmamlarımız da evlerinde bekleyen yaşlılarımızın bir evladı sayılır. Bizi 24 saat arayabilirler. Yaşlılarımızı bu süreçte unutmayalım." dedi.
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