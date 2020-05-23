"Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

Tatil için geldiği Türkiye'de, Antalya'nın Alanya ilçesinden ev alan ABD vatandaşı Abdu Hury, Türkiye'de gördüğü yardımseverlikten çok etkilendi. Kovid-19'la mücadele sürecinde Türkiye'deki faaliyetleri de yakından takip eden Hury, "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın yaptığı yardımları ülkesinde uygulamaya başladı.
Washington eyaletinin Seattle kentinde market işleten Hury, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline yüklediği gıda paketlerini, evsizlerin ve ihtiyaç sahibi Amerikalıların yoğun olduğu bir semte götürdü.
Burada kendisine yardım eden arkadaşlarıyla birlikte ay yıldızlı tişört giyen Abdu Hury, yardım malzemelerini dağıttı.
- "Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle teşekkür etmek istedik"
Alanya'da ev almasına yardımcı olan emlakçı aracılığıyla ilçedeki gazetecilerle video konferansla bir araya gelen Abdu Hury, Eritre asıllı Amerikalı bir Müslüman olduğunu söyledi.
Kovid-19'la mücadele eden ülkesine, Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımında bulunmasından çok etkilendiğini dile getiren Hury, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyduklarını ifade etti.
Bu nedenle Amerika'da ramazan ayı süresince sürdürdüğü yardımları Türkiye adına yaptığını belirten Hury, "Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir çok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Bunlardan birisi de ABD oldu. Bunun için Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle Türkiye'ye teşekkür etmek istedik. Yardımları yüklediğim aracımı, Türk bayrakları ile süsledim. Ramazan ayı boyunca ülkemdeki ihtiyaç sahibi insanlara ve evsizlere Türkiye adına yemek servisi yaptık ve gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.
Hury, yardım ettiği kişilere 3 yıl önce geldiği Türkiye'yi anlattığını, Türk insanının sıcaklığından ve cömertliğinden bahsettiğini dile getirdi.
Amerika'da iş insanlarına Türkiye'yi görmelerini ve yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini belirten Hury, dağıtılan gıda paketlerini alan kişilerin Türkiye'ye olan sevgisinin de görülmeye değer olduğunu kaydetti.
Hury, gıda yardımı yaptığı esnada çekilen video ve fotoğrafları da gazetecilerle paylaştı. Görüntülerde, Türk bayrağı ile süslenen bir otomobilin yanında kurulan stantta yardım malzemelerinin dağıtılması yer alıyor.
Hury ve beraberindekiler, sıraya geçen Amerikalılara giydikleri ay yıldızlı tişörtlerle yardım dağıtırken, yardımları alanlar Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!