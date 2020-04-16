"Vefa ekipleri" yardım dernekleriyle vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor - AĞRI

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İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden çıkamayan çok sayıda yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için Valilik koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına devam ediyor.Valilik, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),Kızılay Ağrı Şubesi, İHH ve Beşir Derneği gönüllülerinden oluşturulan ekipler, kurulan Vefa İletişim Merkezi sayesinde vatandaşların taleplerini daha hızlı gideriyor.Kentteki ihtiyaç sahibi ve yaşlıların evine giderek ziyaretler gerçekleştiren İHH gönüllüleri, onlara gıda kolisi, et, çay ve şeker yardımında bulundu.İHH Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin, dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini söyledi.Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade eden Engin, şöyle konuştu:"Uzun yıllardır yardım yaptığımız fakir ve yetim aileler olmak üzere bu yıl bu salgından dolayı 65 yaş üstü büyüklerimize yönelik yardımlarımızı yapıyoruz. Bugün 100. Yıl Mahallesi'nde yardım çalışmasında bulunduk. Bir bağışçımızın bize bağışladığı içinde et, çay şeker ve birde İHH Genel Merkezimizin göndermiş olduğu gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdik. Bundan sonrada inşallah ramazan ayı boyunca da bu yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte Ağrı'da bir birliktelik ve dayanışma ruhu içerisinde çok ciddi anlamda kenetlenmemiz gerekiyor."