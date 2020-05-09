Vefa ekipleri Ardahan ve Kars'ta 16 bin 89 kişinin ihtiyacını karşıladı

AA

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda kişi, Ardahan ve Kars'ta 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Ardahan'da Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yaşılılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte 8 bin 560 kişiye ulaşıldığını aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Amacımız bu süreci en az hasarla atlatmak. Üzerine düşeni yapan, yani zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yapılan tüm bu hizmetler, insanımızın güvenliği ve sağlığı içindir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Masatlı, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında, yarın belirli saatlerde sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üstü vatandaşların kendilerine ayrılan süreyi iyi değerlendirmelerini istedi.

Kars'ta da valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, kentte bugüne kadar 7 bin 529 kişiye ulaşarak söz konusu kişilerin talebine cevap verip ihtiyaçlarını giderdi.