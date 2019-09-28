Fenerbahçe'nin Kosavalı futbolcusu Vedat Muriqi, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşısında gol bulmak için fırsat bulduklarını ifade eden Vedat, "Derbilerin sonucu zaten her zaman sıkışık oluyor, son 5 maçın 3'ü berabere bitti. Galatasaray karşısına mutlak galibiyet için çıktık, pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Benim için de ilk derbi oldu ancak maç ayırmıyor ve takım için faydalı olmak için savaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de efsane olmak istediğini dile getiren Vedat, "Transfer haberlerinin çıkması beni etkilemiyor, benim motivasyonumu daha da yukarıya çekiyor. Dünyada artık tüm scoutlar herkesi izliyor. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.