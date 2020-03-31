31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-lacivertli kulübün resmi televizyonu FB TV'nin Instagram'dan düzenlediği canlı yayına katılan Vedat Muric, "Böyle durumlarda hepimiz elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi kulüplerin öncülük yapıp, başkalarını davet etmesi çok güzel ve anlamlı. Bizim insanımız böyle görmüş, zor zamanda el uzatmada bir numarayız." ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZ BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYORUZ"
Vefa Kampanyası'ndan sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nun bahsettiğini aktaran Muric, "Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık ve bağış yapmaya karar verdik. Kaptanımız bunu zorunlu kılmadı, 'isteyen yapar isteyen yapmaz dedi' ama küçükten büyüğüne herkes katkı sağladı. Elazığ ve Malatya depreminde herkes kendi bütçesinden oradakilere yardım etti. Bu tür yardımların yapılması herkesin insanlık adına boynunun borcu diye düşünüyorum." diye konuştu.
"SAMANDIRA'YI ÖZLÜYORUZ"
Evde geçirdiği günleri anlatan golcü oyuncu, "Kulüp her türlü imkanı sağladı. Kısa süre içinde gerekli bütün ekipmanlar tam takıma dağıtıldı. Videolu antrenman yapıyoruz ve verimli olduğunu düşünüyorum. Samandıra'yı özlüyoruz. Bir an önce takımla toplanıp idmanlara başlamak istiyorum." dedi.
Ülkesi Kosova'nın durumundan da bahseden Muric, "Kosova devleti bunun yayılacağını tahmin ettiği için sınır kapılarını erkenden kapattı. Şu anda OHAL var ülkede. Sabah 6'dan öğlen 12'ye kadar insanlar ihtiyacını karşılamak için dışarı çıkabiliyor. Önlemlere rağmen, 106 vaka 1 de vefat var." ifadelerini kullandı.
Yayında vatandaşlara çağrıda bulunan Muric, "Kurallara uymaya çalışalım. Bunu ailemiz, kendimiz, sevdiklerimiz için yapmak zorundayız. Hep birlikte evde zaman geçirirsek bu illeti en kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum. Bu vakalara çok fazla rastlamamak için uzmanların söylediği, uymamız gereken direktiflere uyalım." şeklinde konuştu.
Kosovalı oyuncu en çok antrenman sonrası eşiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde dolaşmayı özlediğini aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!