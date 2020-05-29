Vedat'tan transfer açıklaması

Adı birçok takımla anılan Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bir Arnavutluk spor sitesinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Vedat Muriç, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söylerken “Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. Üç yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir. Fenerbahçe taraftarıyım. Önce kulübün isteği gelir, ardından Vedat’ın. Sözleşmemin sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic’le kıyaslanmasını gülerek karşıladığını söyleyen Muriç “Ibrahimovic gibi bir golcü ile kıyaslanmak bana ancak gurur verir” dedi. Serie A’dan Napoli ve Lazio, Premier Lig’den Tottenham ve Championship ekibi West Bromwich’in ardından Muriç’e Fransa Ligi’nin flaş takımı Rennes de talip olmuştu. İtalyan basını, Lazio’nun 26 yaşındaki golcüyü renklerine katmak için kararlı olduğunu yazarken Fenerbahçe’nin, içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Muriç ile birlikte genç kalecisi Altay’ı satış listesine koyabileceği belirtildi.