09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor'dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muric'in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti.
Arnavutluk'ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Muric, hiçbir takımında bu kadar golcü bir başlangıç yapmadı.
Kosovalı santrfor, bu sezondan önce en iyi golcü girişini 2015-2016'da TFF 1. Lig'de Giresunspor formasıyla yaptı. Muric, söz konusu sezonun ilk 11 maçında 6 kez fileleri havalandırmış, sezonu da 17 golle tamamlamıştı.
FENERBAHÇE'NİN EN SKORERİ
Vedat Muric, bu sezon 11 maçta da forma giydiği Süper Lig'de attığı 7 golle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi oldu.
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor ağlarını birer kez havalandıran Muric, Kasımpaşa karşısında da 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
2019'UN GOLCÜSÜ
Vedat Muric, 2019 yılında şu ana kadar gösterdiği golcü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kosovalı futbolcu bu yıl 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor'la 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Muric, Fenerbahçe'yle de 11 karşılaşmada 7 gol kaydetti.
Muric, kulüp performansını Kosova Milli Takımı'na da taşıdı. Golcü futbolcu, Kosova'yla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 6 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
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