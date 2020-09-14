Fenerbahçe’den Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriç, imza için Roma’ya gitmişti. Vedat bugün Lazio için sağlık kontrolünden geçti. Resmi anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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