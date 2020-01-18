Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında Gaziantep FK'ya konuk olurken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk golün asistini yapan Muric, ikinci golü kendisi atarken 80 ve 90+4'te gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.

80. dakikada gördüğü kart sonrasında ligdeki Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Muric, mücadelede kırmızı kart gördüğü için cezasını hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında çekecek.

Muric'in ikinci sarı kartı, tartışma konusu oldu.

Erman Toroğlu pozisyon için “Vedat’ın gördüğü kırmızı kart iptal edilmeli. Kupa maçında değil Başakşehir maçında cezasını çekmeli" ifadelerini kullanırken Rıdvan Dilmen "Şimdi maç bitti Vedat Muric'in ikinci sarı kartını konuşacağız. Ben bunu daha önce de söyledim. Talimatname buna izin veriyor. Bu tartışmalara yol açıyor. 2. golü attıktan sonra Vedat'a haber gitmiştir zaten. TFF bu kuralı bari sezon sonu değiştirsin" dedi.