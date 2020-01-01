Vedat Muriç ısrarı!

Vedat Muriç'in peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. Kosova Milli Takımı’yla, İngiltere’ye attığı gollerden sonra İngiliz kamuoyunun

gündeminden düşmeyen Vedat Muriç'de en ısrarcı takımın Tottenham olduğu belirtildi.

İngiliz basını Kosovalı golcünün transferi için 8 milyon euroyu gözden çıkartan Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye resmi teklif

yaptığını da bildirdi. Vedat Muriç'in ismi daha önce Manchester United'ın da gündemine gelmişti. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki golcüye İtalya’dan da çok ciddi teklifler var.