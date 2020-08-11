Fenerbahçe'de transfer gündemi sıcak... Sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muric için Lazio'nun ısrarı sürerken Fenerbahçe'nin Muric'in alternatifini bulduğu iddia edili.

İngiliz basınında çıkan habere göre; Kanarya, Muric'in yerini Championship ekiplerinden Bristol City'den Famara Diedhiou ile doldurmayı planlıyor. 27 yaşındaki forvetin kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalmasının transferi kolaylaştıran etken olduğu kaydedildi. Senegalli oyuncunun kontratının son senesinde belirsizlik yaşamak istemediği, kulübünün de bonservis bedeli kazanmayı hedeflediği aktarıldı.

2017'de Angers'ten 6 milyon euro'ya transfer edilen Diedhiou, bu sezon 44 maçta 14 golle takımının en skorer ismi oldu. 1.89 boyundaki golcü, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 124 maçta 41 gol kaydetti.

İngilizler, Fenerbahçe'nin aynı takımdan kanat oyuncusu Niclas Eliasson için de istekli olduğunu öne sürdü. 1 yıl sözleşmesi kalan İsveçli oyuncuyla Lazio ve Celtic'in de ilgilendiği belirtildi.