Lazio'dan La Liga ekiplerinden Mallorca'ya kiralanan anlaşan Vedat Muriç İspanya'ya ulaştı.

Uçaktan iner inmez İspanyol IB3'e açıklamalarda bulunan Muriç, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla antrenmanlara çıkmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Mallorca'da 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak oynayacağı ve 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da İspanyol ekibinde olacağı belirtiliyor.

Vedat Muriç, 2020 Eylül'ünde Fenerbahçe'den Lazio'ya 19 milyon euroya transfer olmuştu.