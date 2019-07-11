11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'nin gündeme oturan transferi Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda açıklamalar yaptı.
"Takıma katıldığım andan itibaren Fenerbahçe’nin büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi oldukça kolaylaştırıyor" diyen yıldız golcü sözlerine şöyle devam etti:
"Heyecanım ve aidiyetim her gün artarken buraya alışma sürecim de hızlanıyor. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde sezon öncesi çalışmalarımız oldukça sıkı ve yoğun geçiyor. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenmanlarda en iyisini vererek sezona hazırlanıyoruz"
"HER AN VERİLERE BAŞVURULUYOR"
"Kampa katılmamın ardından Prof. Dr. Niyazi Eniseler eşliğinde laktat testine tabi tutuldum. Bu testin sonuçlarıyla birlikte tüm takım arkadaşlarım gibi benim için de hazırlanan program doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca antrenmanlarımız boyunca her anımız GPS ile gözlemlenip, bir sonraki çalışma için seviyemizi arttırmak adına her an verilere başvuruluyor. Bu veriler doğrultusunda da antrenmanlarımızı yapıyoruz."
TARAFTARA AYRI PARANTEZ AÇTI
Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan Kosovalı golcü, “Taraftarımız ilk günden itibaren desteğiyle beni yalnız bırakmıyor. Bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Hocamızın yönetiminde bu yıl formamızı en iyi şekilde taşımak, taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak için sahaya çıkacağız"
RAMİL GULİYEV'E BENZERLİĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU
Ramil Guliyev ile benzerliğine de değinen Vedat Muriç, “Taraftarlarımızın paylaşımlarını sosyal medyada gördüm. Ben de benzediğimizi düşünüyorum, çok haklılar. En büyük noktamız ikimizin de bu büyük kulübün çatısı altında bu kutsal formayı taşıyor ve Fenerbahçe’nin başarısı için ter döküyor olmamız. Ramil Guliyev’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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