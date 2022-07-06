Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından İtalyan devi Lazio'ya giden Muric, Çizme ekibinden ayrılıyor.

Geçen sezon Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Muric, Belçika ligi ekiplerinden Club Brugge'e transfer olmak üzere.

Belçika basınına göre; 9 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer resmiyete kavuşmak üzere.

28 yaşındaki golcü, 2020 yazında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.