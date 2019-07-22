22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, takıma iyi uyum sağladığını dile getirerek, "Takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden bu yana iyi uyum sağladım, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim, camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum, bunun için geldim buraya. İyi başladığımı düşünüyorum, inşallah bu performansım lige de yansır" dedi.
"SKOR ÖNEMLİ OLMASA DA, GALİBİYET MORALİ YUKARI ÇEKİYOR"
Wolfsburg'un daha hazır olduğunu kaydeden Muric, "Wolfsburg, Bundesliga'nın en önemli takımlarından birisi. Onlar daha erken başladılar hazırlıklarına. Onların 6'ncı hazırlık maçı yanılmıyorsam. Onlar daha hazır olduğu için, biz ilk başta bir 10-15 dakika kendimizi tartmak adına tutuk başladık. Ondan sonra biz de kendi hünerlerimizi sunduk. Mutluyuz iyi performansımızdan dolayı, önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Her ne kadar skor önemli olmasa da, galibiyet takımın moralini yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.
Takıma adapte olduğunu söyleyen Muric, "Adapte oldum diyebilirim, arkadaşların birçoğunu tanıyordum. 2-3 haftadır buradayım. Lig başlayana kadar devam edeceğiz. Bu camiada güzel şeyler başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuşurken, sezon başı kamplarının futbolcular için yorucu geçtiğini ancak bunların kendi iyilikleri için olduğunu belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!