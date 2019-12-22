Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada sarı-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Vedat Muric açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Kosovalı yıldız "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Uzun yıllardır Kadıköy'de rakiplerimize yenilmedik. Maça çıkarken bunun bilincindeydik. Taraftarlarımıza diyecek söz yok. Gol attım ama daha önemlisi kazanmaktı. Kim atarsa atsın, kazanmamız önemli. İnşallah haftaya Rize'de de kazanırız." dedi.



"Beşiktaş'a Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol attın" hatırlatması üzerine Vedat Muric "Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bazen çok konsantrasyon, negatif etki gösteriyor. Bunu birkaç kez yaşadım. Elimden geldiğince sahada katkı sağlamaya çalışıyorum. Biraz daha dişimizi sıkmalı ve haftaya kazanmalıyız. Sonra bir haftalık tatile çıkacağız." diye konuştu.