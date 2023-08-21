MasterChef All Star'da dün akşam yayınlanan bölümle beraber eleme potası netleşti ve sıra eleme oyununa geldi. Yarışmacıları bekleyen zorlu etaplar sonrasında bir isim daha yarışmaya veda etti. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan son gelişmeler ve MasterChef'te elenen isim...