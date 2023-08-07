MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye All Star'da elenen isim...
MasterChef Türkiye All Star tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'te bu hafta veda eden isim bu akşam belli oldu. Eleme gecesinde Esra, Eda, Eray, Mert, Berker Tanya ve Çağatay arasında heyecan yaşandı. İzleyicilerin gözleri "MasterChef'te kim elendi?" sorusuna çevrildi. İşte, 6 Ağustos 2023 Pazar MasterChef'te elenen isim ve son bölümde yaşananlar haberimizde...
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Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre boyunca yarışmacılar en başarılı yemeği yapmaya çalışarak hayallerine devam etmek için mücadele etti. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu. İşte 6 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...
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MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI
MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları arasında Esra, Eda, Eray, Mert, Berker Tanya ve Çağatay yer alıyor.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. Yeni haftanın takımları şu şekilde oldu:
MAVİ TAKIM: Esra (Kaptan), Sergen, Dilara, Ayaz, Alican, Sefa, Azize, Çağatay, Berker, Rıfat.
KIRMIZI TAKIM: Gamze (Kaptan), Tahsin, Tanya, Eray, Tolga, Suna, Batuhan, Barış, Mert, Eda.