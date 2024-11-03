MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 3 Kasım Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 3 Kasım MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...