MasterChef'te heyecan dorukta. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi usta şeflerden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmadan elenen ikinci isim bu akşam belli oldu. Eleme adaylarının arasında seçilecek elenen yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Peki MasterChef kim elendi 4 Eylül 2022? MasterChef'te hangi eleme adayı yarışmaya veda etti? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...