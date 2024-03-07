Survivor'da eleme düellosu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele verdi. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...