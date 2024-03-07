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        Haberler Televizyon VEDA ETTİ! Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?

        Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasında yer alan dört yarışmacıdan biri bu akşam Survivor'a veda etti. Eleme adayları arasında yer alan, Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Eleme düellosunun öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. İşte 7 Mart 2024 Perşembe Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 01:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:06
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        • 1

          Survivor'da eleme düellosu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele verdi. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Batuhan

          Hakan

          Mustafa Kemal

          Yaman

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?

          Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında oldu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek bu hafta yarışmaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu.

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
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        Akrep
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