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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 25 Nisan 2025 Cuma Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor'da kim elendi? 25 Nisan Cuma Survivor All Star eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor All Star'da kadınlar düellosu için geri sayım başladı. Eleme potasında yer alan, Yağmur, Pınar, Sevgi, Meryem adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosu finalini kaybeden yarışmacı, Survivor'da elenerek adaya veda eden son isim olacak. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 25 Nisan Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:21
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        • 1

          Survivor'da veda düellosu heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak için zorlu parkurda bütün hünerlerini sergiledi. Günün sonunda düelloyu kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda etti. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda eşleşmeler belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 25 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

          Yağmur

          Pınar

          Sevgi

          Meryem

        • 3

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Sevgi-Pınar

          Meryem-Yağmur

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da düello finalinde Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi.

          Survivor'da düello finalinde Yağmur'a kaybeden Pınar elenen yarışmacı oldu

        • 5

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

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