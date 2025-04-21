Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Nisan Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?
Survivor All Star'da heyecan eleme düellosu ile devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Volkan, Sedat, Poyraz, Batuhan Gökgöz adada kalmak için karşı karşıya geldi. Survivor'un yeni bölümünde eleme düellosu finalinde bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 21 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Sedat ve Batuhan eşleşmesi damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan finalde Sedat puan üstünlüğü ile rakibini yenerek Survivor hayallerine devam dedi. Bu sonuca göre rakibine mağlup olan Batuhan Gökgöz Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Volkan
Sedat
Poyraz
Batuhan Gökgöz
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Poyraz-Batuhan
Volkan-Sedat
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yağmur Banda oldu