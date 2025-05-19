TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Veda gecesinde, düello eşleşmelerinin galibi Survivor'a devam ederken, düello finalini kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim oldu. Survivor All Star'da düello eşleşmeleri belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 19 Mayıs Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...