Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Batuhan, Sedat, İsmail ve Volkan arasında gerçekleşen eleme düellosunun sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 15 Mayıs Perşembe Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...