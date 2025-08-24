Habertürk
        VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi, kim gitti? 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı?

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı?

        MasterChef'te 24 Ağustos Pazar akşamı elenen isim açıklandı. Bilindiği gibi Cumartesi günü son eleme adayı belli olmuştu. Pazar akşamı ise yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 16:42 Güncelleme: 25.08.2025 - 00:17
        • 1

          Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Hilal

          Ayten

          İhsan

          Bilal

          Mert

          Sezer

          Cansu

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı Cansu oldu.

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Mert

          Sezer

          Onur

          Ayla

          Sercan

          İrem

          Cansu

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Ayten (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Furkan

          Çağatay

          Gizem

          Hilal

          Çağlar

          İhsan

          Bilal

          İlhan

        • 7

          MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

