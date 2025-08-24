MasterChef kim elendi, kim gitti? 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı?
MasterChef'te 24 Ağustos Pazar akşamı elenen isim açıklandı. Bilindiği gibi Cumartesi günü son eleme adayı belli olmuştu. Pazar akşamı ise yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Hilal
Ayten
İhsan
Bilal
Mert
Sezer
Cansu
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Cansu oldu.
MAVİ TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (Takım Kaptanı)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
Bilal
İlhan
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
