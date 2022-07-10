DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Pezzella 29 maçta tam bin 301 dakika sahada kaldı. Genç isim bu süre içinde 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.