Vebitcoin iddianamesi kabul edildi

AA

Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında tutuklanan şirketin sahibi ve tutuksuz yargılanan 16 kişi hakkında dava açıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, kripto para platformunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen, merkezi Muğla olan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin geçen yıl 23 Nisan'da faaliyetlerini askıya aldığını açıkladığını hatırlattı.

Yağcı, açıklamanın ardından bir kısım müştekinin dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 14 Aralık'ta Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince iade edildiği vurgulayan Yağcı, açıklamada şunları kaydetti:

"İade edilen iddianamedeki eksiklikler doğrultusunda genişletilen soruşturma dosyamızda eksiklikler tamamlanmış olup, tutuklu şüpheli İ.B. ve adli kontrol tedbiri uygulanan 16 kişi hakkında 365 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 3 Haziran 2022'de yeniden düzenlenen iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş ve mahkemece kabul edilmiştir."