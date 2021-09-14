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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, salgında kaybettiklerimizin anısına Albert Camus'un 'Veba' adlı oyununu sahneleyecek

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Albert Camus'un yazdığı, Neil Bartlett'in uyarladığı, İBB Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in çevirip yönettiği 'Veba'yı seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 15 - 18 Eylül, 22 - 24 Eylül, 29 Eylü - 2 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne'de seyirciyle buluşacak.

'Veba'nın yönetmeni Mehmet Ergen, oyunun zamanlamasını şöyle vurguladı; "Dünya çok zor bir dönemden geçti. Yeni bir sahne açarken hem döneme dair anlamlı bir hikâyeyle bir başlangıç yapalım dedik, hem de kaybettiklerimiz için bir saygı duruşunda bulunalım istedik."

Nobel Ödüllü yazar Albert Camus'un faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı 'Veba'da veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor.

Dramaturgisini Ergün Özdemir'in, müziğini Sinan Arslan'ın, sahne-kostüm tasarımını Gamze Kuş'un, ışık tasarımını Murat Selçuk'un, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz'ın yaptığı oyunun fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu çekti. Oyunda Sevil Akı, Serdar Orçin, Emrah Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, Burak Davutoğlu, Ergun Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor.