24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir'de çekildi.
İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Karabağlar'da yapılması planlanan 750 konut için kura çekimi yapıldı.
Projeye, 30 bin 187 kişi başvurdu.
Noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı.
Çalışma kapsamında hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 olmak üzere 750 konut yapılacak.
Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevinçli bir gün yaşadığını söyledi.
Daha önce de toplu konut için kura çekimine katıldığını anlatan Begeç, "O zaman nasip olmamıştı ancak bugün ismimi görünce inanamadım. Heyecandan bütün gece uyumadım. Allah'ıma, 'Ağlayıp da sevinç gözyaşını bana da nasip et' diye dua ettim. Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun. Lise 3'e giden bir kızım var. Onun adına da çok sevindim. Ben 55 yaşındayım, hep kiradayım." diye konuştu.
Kadriye Baruthan da çok mutlu olduğunu, evini hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirdi. Necla Tırakçı ise 44 yıldır kirada oturduklarını, şimdi ise kendi evine geçme şansını yakaladığını belirtti.
İbrahim Yılmaz, projeyi başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Kirada oturmanın zorluğuna işaret eden Yılmaz, "O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkar. Çok sevindiğim için şapkamı fırlattım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.
video#675580#
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!