VBKY'nin felsefe dizisinden 3 yeni kitap

VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) felsefe kitaplığı, yayımladığı üç yeni kitapla genişlemeye devam ediyor. Doç. Dr. M. Ertan Kardeş’in editörlüğünü üstlendiği derleme “Çağımız ve Thomas Hobbes”, Nebi Mehdiyev çevirisiyle Judith Shklar’ın “Adaletsizliğin Veçheleri”, İlhan Burak Tüzün çevirisiyle André Laks’ın “Presokratik Felsefeye Giriş” yayımlandı.

Carl Schmitt’in, Leo Strauss’un, Pierre Manent’ın, Jacques Derrida’nın, Max Horkheimer’ın, Franz Neumann’ın Hobbes okumalarına dair yaklaşımların yer aldığı “Çağımız ve Thomas Hobbes”, okurlara Hobbes metinlerinde çağımızın krizlerini yeniden düşünmeyi vaat ediyor. Akademisyen-yazarlar M. Ertan Kardeş, Funda Günsoy, Kurtul Gülenç, Özgür Emrah Gürel, Cengiz Çakmak, Tacettin Ertuğrul, Serpil Tunç-Ütebay, Eylem Yolsal-Murteza’nın yazılarından oluşan kitap politik felsefe alanında önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Felsefe ve politik teori alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir yere sahip olan Judith Shklar’ın en önemli eserleri arasında sayılan “Adaletsizliğin Veçheleri” adalet sorununu, edebiyattan politik teoriye, felsefeden görsel sanatlara uzanan özgün bir bakış açısıyla inceliyor.

Antik Yunan Felsefesi’nin önemli uzmanlarından Andre Laks, “Presokratik Felsefeye Giriş” adlı eserinde felsefe tarihi okumalarında yaygın kabul gören “Presokratik felsefe” dönemlendirmesini önde gelen figürlerinin felsefi yaklaşımları üzerinden tartışmaya açıyor. “Presokratik felsefe”ye ve bu alanda üretilmiş düşünce birikimine dair ayrıntılı bir resim veren yazar, Erken Dönem Yunan Felsefesi okuması yapmak isteyenlere ufuk açıcı bir kaynak sunuyor.