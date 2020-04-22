Vatani görevini yaparken 21 Nisan 1999'da, silah kazası sonucu vazife malulü olan Erzincanlı Jandarma Er Ercan Türkmen, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999 tarihinde silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er Ercan Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştur."

Açıklamada, şenidin bugün saat:13.00'da Ulalar Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Aziz Dede mezarlığına defnedileceği belirtilerek, "Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.