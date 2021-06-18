16 Temmuz'da vizyonda!

HABERTURK.COM

Yapımcılığını Onur Yaprakçı'nın üstlendiği "Vay Babam Vay" filminin vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelenmişti. Sinema salonlarının temmuz ayında yeniden faaliyete geçeceğinin açıklanmasıyla "Vay Babam Vay"ın gösterim tarihi de belli oldu. Komedi tutkunlarının heyecanla beklediği film, 16 Temmuz Cuma günü seyirciyle buluşacak.

USTALAR VE GENÇ YILDIZLAR

Gökhan Arı'nın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de senaryosunu Mehmet Ali Tugay'la birlikte yazdığı "Vay Babam Vay", hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı. Başrollerini Altan Erkekli, Onur Yaprakçı, Fırat Albayram, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı ve Füsun Demirel'in paylaştığı filmde ayrıca Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin ve Ömer Gezerel gibi yetenekli isimler de rol alıyor.

MİRAS DEĞİL BELA!

Sinema salonlarını kahkahaya boğacak "Vay Babam Vay"ın konusu ise şöyle:

İsmet öldükten sonra ailesi ve kasabalılar cenaze için evinde toplanır. İmam, İsmet'in çocuklarına ikindi namazına kadar cenazeyi defnetmek gerektiğini söyler. Ancak İsmet'in abisi geç kalınca cenaze bir türlü kaldırılamaz. Bu sırada aile miras paylaşımı hakkında konuşmaya başlar ve başlarına olmadık olaylar gelir. İsmet'in başka bir kadından olan çocuğu da cenazeye gelince işler iyice sarpa sarar. İsmet ailesine mirastan başka her türlü belayı bırakıp gitmiştir.