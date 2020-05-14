"Vav ile hilali buluşturan" projede sona gelindi

Çamlık Tepesi'nde inşasına 2016 yılında başlanan proje, 261 bin 827 metrekare alanı kaplıyor. 124 bin metrekaresi yeşil alandan oluşan çalışmada, 3 bin 75 kişilik cami ve 38 metre yükseklik ile 8 metre genişlikte hilal minare yer alıyor. Ayrıca, 200 kişilik okuma kapasiteli ve 3 bin 400 metrekarelik kütüphaneye sahip tesiste, 65 kişilik seminer salonu ve kafeterya da bulunuyor.
Proje, seyir terasları, Minia Balıkesir, alışveriş sokakları, çocuk oyun ve mesire alanları, yürüyüş parkurlarıyla kentlilerin eğlenip dinlenebileceği, hoşça vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı.
Tesisin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımlarına bağlı olarak en kısa sürede halkın kullanımına açılması planlanıyor.
- Şehrin her yerinden görülebiliyor
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine, tesisin Balıkesir'in her yerinden görünebilen bir noktada olduğunu söyledi.
Çamlık Tepesi'nin önceden piknik amaçlı kullanılan bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, "Biz bu projeyi yaparken Balıkesir'in ihtiyaç duyduğu belirli sosyal etkinlik alanlarını da karşılamak ve şehrin mesire alanlarından bir yer olsun istedik." dedi.
Hilali, ışıklandırması ve görünür olması bakımından vatandaşlarla yapılan anket sonucu inşa ettiklerini bildiren Yılmaz, Balıkesir'deki herkesin günün her saatinde buraya gelebileceğini anlattı.
Tesisin çok amaçlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımız burada ibadet edebilir, eğlenip yemek yiyebilir, çocuklarıyla gezebilir. Burada eskiye nazaran var olanın 4 katı kadar yeşillik kullanıldı. Buradaki tesis bir bütün olarak birbirini tamamlar, insanların ihtiyaçlarını görür ve bir şehirde olması gereken simgelerin olduğu bir alandır. Balıkesir'e ilk kez gelmiş insanların buraya geldiğinde Balıkesir'in ürünleri, tarihi ve kentin kimliğiyle ilgili bilgi edinebilecekleri bir alan oluşturduk. Buranın en önemli özelliklerinden biri de hava karardığında yaptığımız ışıklandırmayla beraber Atatürk heykelimiz, camimiz, hilalimiz ve Türk bayrağımızla şehre çok değişik bir mana katacağını düşünüyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!