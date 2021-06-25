Vatikan’da sıradan bir gün

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Asıl ismi Mattia Villardiata olan adam, Örümcek Adam kostümüyle son üç yılını İtalya’nın hasta çocuklarını ziyaret etmek ile geçiriyor.

Mattia Villardiata 84 yaşındaki Papa Francis’e kendi Örümcek Adam maskesini hediye etti. BuzzFeed'in aktardığı habere göre, Papa Francis ise kendisine çocuklarla bol bol fotoğraf çektirmesini söyledi.

Örümcek Adam, VIP katılımcılar arasında yerini aldı. Aralık ayında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella tarafından gündelik bir kahraman olarak yaptığı çalışmalardan dolayı onurlandırılmıştı.